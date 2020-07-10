Trabzonspor'un puan ortalaması aynı
Fırtına, bu sezonun genelinde dış sahada da iç sahadaki puan ortalamasını yakaladı. Sahasında 16 maçta dokuz galibiyet, beş beraberlik, iki mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, rakip sahalarda ise 15 maçta sekiz galibiyet, altı beraberlik, bir yenilgi ile 30 puan elde etti.
Fırtına, bu sezonun genelinde dış sahada da iç sahadaki puan ortalamasını yakaladı. Sahasında 16 maçta dokuz galibiyet, beş beraberlik, iki mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, rakip sahalarda ise 15 maçta sekiz galibiyet, altı beraberlik, bir yenilgi ile 30 puan elde etti. Karadeniz ekibi, iç ve dış sahada iki puan ortalamasıyla oynadı. Trabzonspor, dış sahada ligde en fazla puan toplayan takım olurken; içeride dördüncü sırada yer aldı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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