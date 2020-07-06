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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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avantaj sağladı

Trabzonspor avantaj sağladı

Bordo-mavililer, 'a karşı ikili averajda üstülük kurdu. Sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başaran , sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda ikili averaj avantajını da eline geçirdi.

Bordo-mavililer, 'a karşı ikili averajda üstülük kurdu. Sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başaran , sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda ikili averaj avantajını da eline geçirdi. Ancak Fırtına, rakibinden 9 puan önde yer alıyor.

  1. 6.7.2020
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