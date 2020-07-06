Trabzonspor avantaj sağladı

Bordo-mavililer, Galatasaray'a karşı ikili averajda üstülük kurdu. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda ikili averaj avantajını da eline geçirdi. Ancak Fırtına, rakibinden 9 puan önde yer alıyor.