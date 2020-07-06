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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Şampiyonluk yürüyüşü

Şampiyonluk yürüyüşü

Sosa (pen), Novak ve Sörloth’un golleri ile karşısında 3 puan alan Fırtına, ’i yakın takibini sürdürdü. Aslan’ın sayısını Seri (pen) attı

Son iki haftada Alanya ve MKE Ankaragücü beraberlikleri ile avantaj yitiren , dün kritik maçta 'ı 3-1 yendi. Feghouli'nin 32'de kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan rakibi karşısında Sosa'nın penaltıdan attığı golle ilk devreyi önde kapayan bordo-mavili takım, Novak ve Sörloth ile coştu. Cimbom'un sayısını ise Seri penaltıdan attı.

2 KUPADA DA İDDİALI

Fırtına bu galibiyetle başarılı bir istatistiğini daha da geliştirdi. Bordomavililer, ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen Hüseyin Çimşir ile ligde 182 günlük sürede mağlubiyet görmedi. ekibi, Çimşir yönetiminde lig ve 'nda olmak üzere 2 kulvarda şampiyonluk hedefini sürdüren tek takım konumunda.

DERBİLERİN TAKIMI

Karadeniz devi, 508 gündür takımlarına mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Fırtına, söz konusu rakipleri karşısında 13 lig maçı oynarken 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

FARK 10'A DÜŞTÜ

G.Saray, 'de galibiyetlerde Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta Fırtına güldü.

TRABZON 11. KEZ KAZANDI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 47 lig maçında Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi. İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

SON 12 MAÇTA FIRTINA ÖNDE

Galibiyetlerde Aslan'ın gerisinde olan Trabzon, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. Fırtına bu periyotta 7 galibiyet aldı, Cimbom ise 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

147 GOL ATTI

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı. Fırtına dün iki kez sahne aldı.

KASIRGA GİBİ ESTİ

Derbi öncesi Trabzonspor 65 golle ligin en skorer takımı, Galatasaray da ligin en az gol yiyen (26) takımı konumundaydı. Fırtına, rakiplerin korkulu rüyası olduğunu dün de gösterdi. Üç kez sahne alan bordo-mavililer, toplam gol adedini 68'e yükseltmeyi başardı. G.Saray da filelerinde 29. golü gördü.

ÖNEMLİ GALİBİYET

46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Karadeniz devi dün ezeli rakibini yenerek çok önemli bir galibiyete imza attı.

  1. 6.7.2020
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