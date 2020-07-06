Çimşir ile yenilmiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Çimşir ile yenilmiyor

Çimşir ile yenilmiyor

Çimşir ile yenilmiyor

Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçına çıkan , hiçbirini kaybetmedi. Bordo-mavililer bu periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçına çıkan , hiçbirini kaybetmedi. Bordo-mavililer bu periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. 41 yaşındaki hocanın büyük takımlara karşı performansı ise ekstra iyi. ile 3 kez karşılaşıp yenen Çimşir, 'la da Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı.

ÇİMŞİR'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü , G.Saray derbisinde kadroda değişiklikler yaptı. 41 yaşındaki hoca stoperde geçtiğimiz haftadan farklı olarak Campi'nin yerine Da Costa'yı 11'de görevlendirdi. Çimşir sağ kanatta ise Guilherme'nin yerine A.Gücü maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Ekuban'ı sahaya sürdü.

  1. 6.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çimşir ile yenilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA