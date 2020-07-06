Çimşir ile yenilmiyor

Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçına çıkan Trabzonspor, hiçbirini kaybetmedi. Bordo-mavililer bu periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. 41 yaşındaki hocanın büyük takımlara karşı performansı ise ekstra iyi. Fenerbahçe ile 3 kez karşılaşıp yenen Çimşir, Beşiktaş'la da Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı.

ÇİMŞİR'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, G.Saray derbisinde kadroda değişiklikler yaptı. 41 yaşındaki hoca stoperde geçtiğimiz haftadan farklı olarak Campi'nin yerine Da Costa'yı 11'de görevlendirdi. Çimşir sağ kanatta ise Guilherme'nin yerine A.Gücü maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Ekuban'ı sahaya sürdü.