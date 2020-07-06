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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Başakşehir ile aynı saatte oynayalım

ile aynı saatte oynayalım

Başakşehir ile aynı saatte oynayalım

, 'ye çağrıda bulunup, kalan 4 maçı 'le aynı saatte oynamayı talep etti.

, 'ye çağrı yaptı. Alp, "Çarşamba -Pazar oynuyoruz, Salı- Pazartesi oynuyor. Program yapılırken daha hassas olunmalı. Hedefe giden 2 takım aynı anda, aynı saatlerde oynamalı" diye konuştu.
  1. 6.7.2020
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