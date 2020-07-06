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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Alkışlar ’e

Alkışlar Ömür’e

'un yıldızı  'den maçın 2. yarısında alkışlanacak bir hareket geldi.

'den maçın 2. yarısında alkışlanacak bir hareket geldi. Bordo-mavili oyuncu bir pozisyonda hakem Cünyet Çakır'ın kendilerine verdiği tacı, "Benden çıktı hocam" diyerek düzelttirdi. , genç yıldızı tebrik etti.
  1. 6.7.2020
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