Abdülkadir Ömür'den şık hareket! Belhanda tebrik etti

Genç yıldız Abdülkadir Ömür'den Galatasaray derbisinde alkışlanacak bir hareket geldi.



Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, ilk başta Trabzonspor lehine taç kararı verdi ama Abdülkadir Ömür, hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek "Hocam top benden çıktı" dedi ve karşılaşmanın hakemi, kararını değiştirirerek atışı Galatasaray'ın kullanmasını istedi. Belhanda pozisyon sonrasında Abdülkadir'i tebrik etti.