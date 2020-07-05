Abdülkadir Ömür'den şık hareket! Belhanda tebrik etti
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'den Galatasaray derbisinde şık bir hareket geldi. Genç futbolcu, hakem Cüneyt Çakır'a bordo-mavili takımın lehine verilen taç atışının kendisinden çıktığını söyledi ve taç atışı el değiştirdi. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda centilmen hareketi nedeniyle Abdülkadir'i tebrik etti.
Genç yıldız Abdülkadir Ömür'den Galatasaray derbisinde alkışlanacak bir hareket geldi.
Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, ilk başta Trabzonspor lehine taç kararı verdi ama Abdülkadir Ömür, hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek "Hocam top benden çıktı" dedi ve karşılaşmanın hakemi, kararını değiştirirerek atışı Galatasaray'ın kullanmasını istedi. Belhanda pozisyon sonrasında Abdülkadir'i tebrik etti.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Abdülkadir Ömür'den şık hareket! Belhanda tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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