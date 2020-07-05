Abdülkadir Ömür'den şık hareket! Belhanda tebrik etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Abdülkadir Ömür'den şık hareket! tebrik etti

Abdülkadir Ömür'den şık hareket! Belhanda tebrik etti

'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'den derbisinde şık bir hareket geldi. Genç futbolcu, hakem 'a bordo-mavili takımın lehine verilen taç atışının kendisinden çıktığını söyledi ve taç atışı el değiştirdi. Sarı-kırmızılı takımda Younes centilmen hareketi nedeniyle Abdülkadir'i tebrik etti.

Genç yıldız Abdülkadir Ömür'den derbisinde alkışlanacak bir hareket geldi.

Mücadelenin hakemi , ilk başta lehine taç kararı verdi ama Abdülkadir Ömür, hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek "Hocam top benden çıktı" dedi ve karşılaşmanın hakemi, kararını değiştirirerek atışı Galatasaray'ın kullanmasını istedi. pozisyon sonrasında Abdülkadir'i tebrik etti.

  1. 05.07.2020
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