HaberlerGaleriGalatasaray'ın yıldızına büyük tepki! "Kadro dışı kalmalı"
Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! "Kadro dışı kalmalı"
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli mücadelenin 32. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray taraftarı sosyal medyada Cezayirli yıldıza büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
5 Temmuz 2020 Pazar 22:16
Güncelleme: 05.07.2020 22:16
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart taraftarının sabrını taşırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Cezayirli futbolcuya büyük tepki gösterdi.