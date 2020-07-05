Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! 'Kadro dışı kalmalı' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! "Kadro dışı kalmalı"

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli mücadelenin 32. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray taraftarı sosyal medyada Cezayirli yıldıza büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

5 Temmuz 2020 Pazar 22:16 Güncelleme: 05.07.2020 22:16
Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! Kadro dışı kalmalı

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart taraftarının sabrını taşırdı.

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Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! Kadro dışı kalmalı

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Cezayirli futbolcuya büyük tepki gösterdi.

İşte o yorumlar...

Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! Kadro dışı kalmalı
Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! Kadro dışı kalmalı
Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! Kadro dışı kalmalı
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