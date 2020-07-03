Trabzonspor'un yeni kalecisi Muhammet Taha Tepe kimdir? Yaşı kaç? Nereli?

Gelecek sezonun planlamasını yapan Trabzonspor, genç kaleci Muhammet Taha Tepe'yi renklerine kattı. Genç kaleci hakkında bordo-mavili taraftarlar araştırma yapıyor.

MUHAMMET TAHA TEPE KİMDİR?

1 Ocak 2001 yıldında dünyaya gelen 19 yaşındaki genç kaleci, futbol yaşamına Sapanca Akademispor'da başladı. Performansıyla dikkat çekeb genç kaleci, Sakaryaspor altyapısına geçti. Ardından 2014'te Altınordu altyapısına geçiş yaptı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2017'de profesyonel oldu. Genç file bekçisi, A takımda forma şansı bulamadı. Niğde Anadolu FK formasıyla 2. Lig'de 25 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda Niğde'de oynanan Antalyaspor maçındaki başarılı performansı büyük kulüplerin dikkatini çekti. Muhammet Taha Tepe, U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında görev aldı. Toplam 22 kez ay-yıldızlı formayı terletti.