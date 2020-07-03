Trabzonspor'un yeni kalecisi Muhammet Taha Tepe kimdir? Yaşı kaç? Nereli?
Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Altınordu'nun genç kalecisi Muhammet Taha Tepe'yi transfer etti. Muhammet Taha Tepe'nin kim olduğu da merak konusu oldu. Peki, Muhammet Taha Tepe kimdir? Yaşı kaç? Nereli?
Gelecek sezonun planlamasını yapan Trabzonspor, genç kaleci Muhammet Taha Tepe'yi renklerine kattı. Genç kaleci hakkında bordo-mavili taraftarlar araştırma yapıyor.
MUHAMMET TAHA TEPE KİMDİR?
1 Ocak 2001 yıldında dünyaya gelen 19 yaşındaki genç kaleci, futbol yaşamına Sapanca Akademispor'da başladı. Performansıyla dikkat çekeb genç kaleci, Sakaryaspor altyapısına geçti. Ardından 2014'te Altınordu altyapısına geçiş yaptı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2017'de profesyonel oldu. Genç file bekçisi, A takımda forma şansı bulamadı. Niğde Anadolu FK formasıyla 2. Lig'de 25 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda Niğde'de oynanan Antalyaspor maçındaki başarılı performansı büyük kulüplerin dikkatini çekti. Muhammet Taha Tepe, U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında görev aldı. Toplam 22 kez ay-yıldızlı formayı terletti.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un yeni kalecisi Muhammet Taha Tepe kimdir? Yaşı kaç? Nereli? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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