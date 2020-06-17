Fenersever Ekuban - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fenersever Ekuban

Fenersever Ekuban

Fenersever Ekuban

Ekuban, ’a iki muhteşem asist yaparak finalin kapısını açtı. Ganalı yıldız, F.Bahçe’ye karşı bu sezon 1 gol, 4 asist yaptı.

'un yıldızı Caleb Ekuban, maçlarında bir başka oynuyor. Ganalı yıldız, bu sezon 'de oynanan ve 1-1 biten maçta takımının golünü atmıştı. Trabzon'daki lig maçında ise sarı- lacivertlilere karşı 'un attığı golde asist yaparak 2-1'lik galibiyette kritik rol almıştı. yarı final ilk maçında Novak'a asist yapan Ekuban, yine 2-1 kazanılan maçta sahnedeydi. Ganalı yıldız dün de şovuna devam etti. 6'da muhteşem ara pasıyla Sörloth'a asist yapan Ekuban takımının öne geçmesini sağladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 83'te 50 metre top sürerek getirdi ve Sörloth'a "Al da at" dedi. 2-2 biten derbisinde de Sörloth'a asist yapan ve büyük maçları seven Ekuban bu sezon 9 gol, 7 asistle parladı.

  1. 17.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenersever Ekuban haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA