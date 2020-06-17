Fenersever Ekuban

Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban, Fenerbahçe maçlarında bir başka oynuyor. Ganalı yıldız, bu sezon Süper Lig'de oynanan ve 1-1 biten maçta takımının golünü atmıştı. Trabzon'daki lig maçında ise sarı- lacivertlilere karşı Sörloth'un attığı golde asist yaparak 2-1'lik galibiyette kritik rol almıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Novak'a asist yapan Ekuban, yine 2-1 kazanılan maçta sahnedeydi. Ganalı yıldız dün de şovuna devam etti. 6'da muhteşem ara pasıyla Sörloth'a asist yapan Ekuban takımının öne geçmesini sağladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 83'te 50 metre top sürerek getirdi ve Sörloth'a "Al da at" dedi. 2-2 biten Beşiktaş derbisinde de Sörloth'a asist yapan ve büyük maçları seven Ekuban bu sezon 9 gol, 7 asistle parladı.