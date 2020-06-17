Fenersever Ekuban
Ekuban, Sörloth’a iki muhteşem asist yaparak finalin kapısını açtı. Ganalı yıldız, F.Bahçe’ye karşı bu sezon 1 gol, 4 asist yaptı.
Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban, Fenerbahçe maçlarında bir başka oynuyor. Ganalı yıldız, bu sezon Süper Lig'de oynanan ve 1-1 biten maçta takımının golünü atmıştı. Trabzon'daki lig maçında ise sarı- lacivertlilere karşı Sörloth'un attığı golde asist yaparak 2-1'lik galibiyette kritik rol almıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Novak'a asist yapan Ekuban, yine 2-1 kazanılan maçta sahnedeydi. Ganalı yıldız dün de şovuna devam etti. 6'da muhteşem ara pasıyla Sörloth'a asist yapan Ekuban takımının öne geçmesini sağladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 83'te 50 metre top sürerek getirdi ve Sörloth'a "Al da at" dedi. 2-2 biten Beşiktaş derbisinde de Sörloth'a asist yapan ve büyük maçları seven Ekuban bu sezon 9 gol, 7 asistle parladı.
- 17.6.2020
- Galatasaray'da operasyon başladı! Muslera'nın yerine iki aday
- Maç sonu Emre Belözoğlu'na olay sözler! "Sen nasıl teknik direktörlük yapacaksın?"
- Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''
- Taraftardan flaş Tahir Karapınar tepkisi! "Jailson ve Ferdi'yi oynatmayan adama..."
- Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenersever Ekuban haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.