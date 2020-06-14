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14 Haziran 2020, Pazar
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Abdülkadir Ömür’den iyi haber

Abdülkadir Ömür’den iyi haber

Bordo-mavililer kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. maçında darbe alan Abdülkadir Ömür de idmanda yer aldı.

Ömür'ün durumunun önemli olmadığı ve MR'a gerek görülmediği bildirildi. Oyuncuların neşesi dikkat çekerken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Nwakaeme ile şakalaştı.

  1. 14.6.2020
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