Abdülkadir Ömür’den iyi haber
Bordo-mavililer kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Göztepe maçında darbe alan Abdülkadir Ömür de idmanda yer aldı.
Ömür'ün durumunun önemli olmadığı ve MR'a gerek görülmediği bildirildi. Oyuncuların neşesi dikkat çekerken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Nwakaeme ile şakalaştı.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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