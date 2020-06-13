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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Trabzon haklı galibiyet aldı

Trabzon haklı galibiyet aldı

adına maç sonu konuşan 'un yardımcısı , "'u tebrik ediyoruz, haklı bir galibiyet aldılar.

adına maç sonu konuşan 'un yardımcısı , "'u tebrik ediyoruz, haklı bir galibiyet aldılar. 20-25 dakika oyunda yoktuk" dedi. İkinci yarı ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Parlatan, "Bazı riskler aldığımızda bireysel kalitede Trabzonspor'un oyuncuları ön plana çıktı" diye konuştu.
  1. 13.6.2020
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