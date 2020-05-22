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22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Da Costa ve Guilherme'ye doğum günü sürprizi

'da Da Costa ve 'ye sürprizi

Trabzonspor'da Da Costa ve Guilherme'ye doğum günü sürprizi

'in geri kalan 8. haftası için çalışmalarını sürdüren 'da, Da Costa ve için sürpriz yapıldı.

'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni yaşlarını kutlayan Manuel Da Costa ve için pastası kesildi.

Sörloth takımdan ayrı çalıştı

'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, sabah yapılan kuvvet çalışmasında takımla birlikte yaparken, akşam gerçekleştirilen taktik ağırlıklı çalışmada ise takımda ayrı çalıştı. Golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde takımlar birlikte taktiksel antrenmanlara katılması planlanıyor.

Trabzonspor iki gün izin yapacak

Bugün sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla 'in geri kalan 8. haftasında için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, cumartesi ve pazar gününü izinli geçirecek. Bordo-mavililer pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını devam edecek.
Trabzonspor'da Da Costa ve Guilherme'ye doğum günü sürprizi

  1. 22.05.2020
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