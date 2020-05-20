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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Erce: Sıkı çalışıyoruz

Erce: Sıkı çalışıyoruz

Bordo-mavili ekibin kalecilerinden , sezonun kalan 8 maçı öncesinde iddialı konuştu.

Bordo-mavili ekibin kalecilerinden , sezonun kalan 8 maçı öncesinde iddialı konuştu. Başarılı eldiven "Zorlu bir süreçten geçiyoruz ancak biz sıkı çalışıyoruz. Hedefimiz camianın özlemini dindirerek, şampiyonluğa ulaşmak" dedi. Erce, sadece lig şampiyonluğunu değil 'nı da kazanmak istediklerini belirtti.
  1. 20.5.2020
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