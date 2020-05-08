Hüseyin Çimşir'den Alexander Sörloth'a büyük övgü!

Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, kulüp dergisine konuştu. Genç çalıştırıcı sezonun kalan kısa bölümünde hedeflerinin iki kupa birden kaldırmak olduğunu söyledi. 40 yaşındaki teknik adam "Takımımızın bu sezon ipi göğüsleyeceğine olan inancım oldukça fazla. Ligde lider durumdayız. Kupa yarı finalinde de Fenerbahçe'yi ilk maçta mağlup ettik. İki kulvarda da kupanın favorilerinden bir tanesiyiz" ifadelerini kullandı.

PROBLEM ÇÖZÜYORLAR

Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir saha içinde problem çözen birçok oyuncuya sahip olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Böylece sıkıştığımız anlarda bir çıkış yolu bulabiliyoruz" diye konuştu. Hüseyin Çimşir şöyle devam etti: "Şampiyonluğa hasret oyuncu grubumuz ve camiamız var. Onların enerjisi, bizim sahadaki coşkumuz bu süreci belirleyecek. Kalan 8 haftada bu performansı sahaya yansıtıp iki kupayı da kazanmak istiyoruz."

HAKEM HATALARINDAN PUANLAR KAYBETTİK

Kaybettiğimiz her puandan sonra üzülürüm. Özellikle de Gaziantep ve Başakşehir maçında kaybettiğimiz puanlar. Bizden kaynaklanmıyordu, hakem hatalarıyla burada puanları yitirdik. Gaziantep maçında attığımız gol ve penaltımız verilmedi. Başakşehir maçında penaltımız verilmedi. Puan durumu çok daha farklı olabilirdi.

SEZON TAMAMLANSIN

Liglerin Haziran ayının ikinci haftasında oynatılması planlanıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Ben liglerin oynanmasından ve sezonun tamamlanmasından yanayım. Ancak burada her şeyden önemli olan şey sağlık.

90 YAŞINDAKİ AMCA: VISCA'YA DİKKAT ET

Trabzon futbolla yatıp kalkan bir şehir. Kulübe mektuplar, kadrolar geliyor. Onu niye oynattın, bunu niye oynatmadın yazıyorlar. Tebrik eden de oluyor, eleştiren de. Başakşehir maçından önce 90 yaşındaki bir amca geldi 'Visca'ya önlem al. Akıllı bir oyuncunu ona ver' yazmış. Böyle çok mektup geliyor. Ben her eleştiriye saygı duyarım.

SÖRLOTH MÜTHİŞ BİRİ

"Sörloth'un ismi bize başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından söylendi. 'Böyle bir oyuncu var, bakar mısınız' dedi. İnceledik ve olumlu rapor verdik. 2-3 gün sonra aramıza katıldı. Hem karakter hem oyuncu olarak müthiş biri. Üst düzey bir insan. Trabzonspor'a büyük katkıları oldu"