Önceliğim Trabzonspor

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08 Mayıs 2020, Cuma
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 Sosa adının sık sık Estudiantes ile birlikte anılması üzerine menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Sosa adının sık sık Estudiantes ile birlikte anılması üzerine menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız "Ben daha önce de söyledim. . Ancak kulübümle anlaşamazsam başka takımlarla görüşürüm" ifadelerini kullandı. Estudiantes'in Sosa'ya yaptığı önerinin düşük olduğu kaydedildi. Fırtına 2 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önermişti.
  1. 8.5.2020
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