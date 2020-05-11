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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Sosa: İki teklifi reddettim

Sosa: İki teklifi reddettim

Kaptan’dan net mesaj: Şu anda, dikkate aldığım tek şey ile . Bunun için 2 önemli durumu reddettim.

ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan , önceliğinin bordo-mavili takımda kalmak olduğunu açıkladı. Arjantinli yıldız, Tycsports'a verdiği röportajda, "Şu anda, dikkate aldığım tek şey . Bunun için 2 önemli durumu reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Koronavirüs sorunu nedeniyle, geleceğe dair çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Sosa, eski kulübü Estudiantes'in kendisiyle yakından ilgilendiğini de belirterek, "Estudiantes'e dair duygularım çok fazla ve bunu sürekli dile getirdim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Oyuncular için temel öncelik anı yaşamaktır ve şu an buradayım. Arjantin'de oynayabileceğim tek kulüp Estudiantes'tir" dedi.

  1. 11.5.2020
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