Sosa: İki teklifi reddettim

Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Jose Ernesto Sosa, önceliğinin bordo-mavili takımda kalmak olduğunu açıkladı. Arjantinli yıldız, Tycsports'a verdiği röportajda, "Şu anda, dikkate aldığım tek şey sözleşmeyi yenilemek. Bunun için 2 önemli durumu reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Koronavirüs sorunu nedeniyle, geleceğe dair çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Sosa, eski kulübü Estudiantes'in kendisiyle yakından ilgilendiğini de belirterek, "Estudiantes'e dair duygularım çok fazla ve bunu sürekli dile getirdim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Oyuncular için temel öncelik anı yaşamaktır ve şu an buradayım. Arjantin'de oynayabileceğim tek kulüp Estudiantes'tir" dedi.