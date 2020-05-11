Sosa: İki teklifi reddettim
Kaptan’dan net mesaj: Şu anda, dikkate aldığım tek şey Trabzonspor ile sözleşmeyi yenilemek. Bunun için 2 önemli durumu reddettim.
Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Jose Ernesto Sosa, önceliğinin bordo-mavili takımda kalmak olduğunu açıkladı. Arjantinli yıldız, Tycsports'a verdiği röportajda, "Şu anda, dikkate aldığım tek şey sözleşmeyi yenilemek. Bunun için 2 önemli durumu reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Koronavirüs sorunu nedeniyle, geleceğe dair çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Sosa, eski kulübü Estudiantes'in kendisiyle yakından ilgilendiğini de belirterek, "Estudiantes'e dair duygularım çok fazla ve bunu sürekli dile getirdim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Oyuncular için temel öncelik anı yaşamaktır ve şu an buradayım. Arjantin'de oynayabileceğim tek kulüp Estudiantes'tir" dedi.
- 11.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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