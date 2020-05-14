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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son aday Melgarejo

Son aday Melgarejo

Bordo-mavili takım için yazılan son isim Paraguaylı oldu. 29 yaşındaki oyuncunun ile sözleşmesi bitiyor.

Kanatlara takviye arayışında olan için gündeme gelen son isim 'da forma giyen oldu. Bordo-mavili ekibin, Rus kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız için temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Bu sezon Premier Liga'da 12 maçta şans bulan Melgarejo 1 gol kaydetti. Lorenzo, Paraguay 'nda da bugüne kadar 3 kez görev yaptı.

SEMEDO'NUN AKLI FIRTINA'DA

Öte yandan adaylardan OFI Girit'li Lisandro Semedo içinse 'dan yeni haber geldi. T10 sitesi, OFI Girit'in Semedo'nun haklarını 1.5 milyon euro ödeyerek Fortuna Sittard'dan alma hakkına sahip olduğunu ancak Trabzonspor araya girdiği için Yeşil Burun Adalı oyuncunun buna 'onay' vermediğini yazdı. Bordo-mavililerin ayrıca ile sözleşmesi bitecek olan Borja Valle ve Zamalek'li- Achraf Bencharki ile de ilgilendiği sürekli yazılıyor.

BENFİCA'DA OYNADI

Spartak Moskova dışında (56 maç/20 gol+4 asist), (40 maç/2 gol+5 asist) ve FC Paços de Ferreira (30 maç/11 gol+3 asist) takımlarında forma giyen 1.77 boyundaki Melgarejo, iki kanadın yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

BAŞKA BİR LİGE GİTMEK İSTİYOR

29 yaşındaki Melgarejo artık başka bir ligde oynamak istediğini belirterek, "7 yıldır 'dayım ve şimdi başka bir lige gitmek istiyorum. 30 Haziran'a kadar sözleşmem devam ediyor. O tarihe kadar buradayım. Avrupa'da bir ya da iki yıl daha kalmak istiyorum" dedi.

  1. 14.5.2020
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