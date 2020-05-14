Son aday Melgarejo
Bordo-mavili takım için yazılan son isim Paraguaylı Lorenzo Melgarejo oldu. 29 yaşındaki oyuncunun Spartak Moskova ile sözleşmesi bitiyor.
Kanatlara takviye arayışında olan Trabzonspor için gündeme gelen son isim Spartak Moskova'da forma giyen Lorenzo Melgarejo oldu. Bordo-mavili ekibin, Rus kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız için temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Bu sezon Premier Liga'da 12 maçta şans bulan Melgarejo 1 gol kaydetti. Lorenzo, Paraguay Milli Takımı'nda da bugüne kadar 3 kez görev yaptı.
SEMEDO'NUN AKLI FIRTINA'DA
Öte yandan adaylardan OFI Girit'li Lisandro Semedo içinse Yunanistan'dan yeni haber geldi. T10 sitesi, OFI Girit'in Semedo'nun haklarını 1.5 milyon euro ödeyerek Fortuna Sittard'dan alma hakkına sahip olduğunu ancak Trabzonspor araya girdiği için Yeşil Burun Adalı oyuncunun buna 'onay' vermediğini yazdı. Bordo-mavililerin ayrıca Deportivo La Coruna ile sözleşmesi bitecek olan Borja Valle ve Zamalek'li- Achraf Bencharki ile de ilgilendiği sürekli yazılıyor.
BENFİCA'DA OYNADI
Spartak Moskova dışında Krasnodar (56 maç/20 gol+4 asist), Benfica (40 maç/2 gol+5 asist) ve FC Paços de Ferreira (30 maç/11 gol+3 asist) takımlarında forma giyen 1.77 boyundaki Melgarejo, iki kanadın yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.
BAŞKA BİR LİGE GİTMEK İSTİYOR
29 yaşındaki Melgarejo artık başka bir ligde oynamak istediğini belirterek, "7 yıldır Rusya'dayım ve şimdi başka bir lige gitmek istiyorum. 30 Haziran'a kadar sözleşmem devam ediyor. O tarihe kadar buradayım. Avrupa'da bir ya da iki yıl daha kalmak istiyorum" dedi.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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