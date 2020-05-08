En şanslı kulüp biziz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor En şanslı kulüp biziz

En şanslı kulüp biziz

En şanslı kulüp biziz

Başkan , kulüp dergisi için bir yazı kaleme aldı.

Başkan , kulüp dergisi için bir yazı kaleme aldı. Ağaoğlu " bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. Biz önceden öz kaynaklara dönüş yapmıştık. Şimdi herkes mecburiyetten kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu açıdan bakıldığında en şanslı kulüp Trabzonspor" ifadelerini kullandı.
  1. 8.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En şanslı kulüp biziz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA