İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!

İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili kulüpte gösterdiği yüksek performans ile dikkatleri üzerine çeken Uğurcan için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girmişti. Bu gelişmelerin ardından İngiliz devinin genç kaleci için Trabzonspor'a teklif etmeye hazırlandığı rakam da ortaya çıktı. İşte son gelişmeler...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:37
İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!

Trabzonspor'un kalesini başarıyla koruyan Uğurcan Çakır İngiliz devi Liverpool'un gündeminde.

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İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!

Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!

Bir dönem bordo-mavili takımı da çalıştıran ve şu anda TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'un başında bulunan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, milli kalecinin kendisine yaptığı Liverpool açıklamasıyla ilgili konuştu.

İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!

LIVERPOOL TAKİPTE

Uğurcan Çakır'ı gösterdiği üstün performans sonrası birçok kulüp yıldız file bekçisini takip altına alırken, en çok ön plana çıkan takım İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool oldu.

İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!

Geçmiş yıllarda Trabzonspor'da teknik direktörlük ve alt yapı kordinatörlüğü görevlerini yürüten Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Çakır'ın kendisine sarf ettiği Liverpool sözlerinden bahsetti.

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