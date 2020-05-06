İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili kulüpte gösterdiği yüksek performans ile dikkatleri üzerine çeken Uğurcan için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girmişti. Bu gelişmelerin ardından İngiliz devinin genç kaleci için Trabzonspor'a teklif etmeye hazırlandığı rakam da ortaya çıktı. İşte son gelişmeler...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:37
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Trabzonspor'un kalesini başarıyla koruyan Uğurcan Çakır İngiliz devi Liverpool'un gündeminde.
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Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Bir dönem bordo-mavili takımı da çalıştıran ve şu anda TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'un başında bulunan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, milli kalecinin kendisine yaptığı Liverpool açıklamasıyla ilgili konuştu.
LIVERPOOL TAKİPTE
Uğurcan Çakır'ı gösterdiği üstün performans sonrası birçok kulüp yıldız file bekçisini takip altına alırken, en çok ön plana çıkan takım İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool oldu.
Geçmiş yıllarda Trabzonspor'da teknik direktörlük ve alt yapı kordinatörlüğü görevlerini yürüten Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Çakır'ın kendisine sarf ettiği Liverpool sözlerinden bahsetti.