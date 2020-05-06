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İngiliz devi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı!

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili kulüpte gösterdiği yüksek performans ile dikkatleri üzerine çeken Uğurcan için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girmişti. Bu gelişmelerin ardından İngiliz devinin genç kaleci için Trabzonspor'a teklif etmeye hazırlandığı rakam da ortaya çıktı. İşte son gelişmeler...

6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





