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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Karantina bitti

Karantina bitti

Bordo-mavili ekibin hücum oyuncusu tarihinde ülkesi Norveç'ten geri gelmişti.

Bordo-mavili ekibin hücum oyuncusu tarihinde ülkesi Norveç'ten geri gelmişti. 24 yaşındaki futbolcunun karantina süreci sona erdi. Kulüpten "22 Nisan tarihinde Norveç'ten 'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklaması yapıldı. Sörloth'un bugünden itibaren antrenmanlara katılması bekleniyor.
  1. 7.5.2020
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