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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

'in lideri , corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından çalışmalarına başlamışlardı. Bordo-mavili takım yönetiminde 'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

'in lideri , üç grup halinde çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör yönetiminde 'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

YUSUF SARI KATILMADI

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın katılmadığı antrenmanda, sekiz futbolcudan oluşan üç grup aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



  1. 06.05.2020
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