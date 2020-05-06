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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kaptandan önemli destek

Kaptandan önemli destek

, corona virüsle mücadele için 'de giydiği formayı bağışlayacağını duyurdu.

Jose Sosa, corona virüsle mücadele için 'de giydiği formayı bağışlayacağını duyurdu. Arjantinli yıldız "Coronavirüs ile savaşmaya yardımcı olmak için bu formayı bağışlamaya karar verdim. 5 Euro veya daha fazla bağışta bulunarak formanın sahibi olabilir ve Madrid'de bulunan Navarra Üniversitesi Kliniği'ne yardım edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
  1. 6.5.2020
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