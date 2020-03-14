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14 Mart 2020, Cumartesi
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Karar neyse biz uyarız

Karar neyse biz uyarız

Ağaoğlu, seyircisiz maç kararını desteklediklerini söyledi: Tabii ki herkesin kendisine göre doğrusu var ama topyekun doğru tektir. Koronavirüs evrensel bir sağlık olayı. Bu gibi kararlarda birlik olunmalı.

Başkanı , dünyayı etkileyen ve 'de de 2 kişide tespit edilen koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlere herkesin harfiyen uyması gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, 'de karşılaşmaların Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yönündeki kararı desteklediklerini belirtti. Bordomavili kulübün başkanı "Biz alınan kararın destekçisiyiz. Böyle durumlarda alınan kararları desteklememiz ve uygulanması için de yardımcı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BİRLİK MESAJI

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek herkesin olayın ciddiyetine varması gerektiğini kaydetti. Ağaoğlu "Herkesin kendisine göre doğrusu var ama topyekun doğru tektir. Herkes farklı tekliflerde bulunabilir ama toplumun yararına verilen kararlar desteklenmeli. Bu evrensel bir olay. Bu gibi kararlarda birlik olunması gerekiyor. Ülkemizde de bu şekilde karar alındıysa desteklemeliyiz. Verilen karar neyse biz ona uyarız. Bu sağlık olayı" dedi.

'BU HAFTA O HAFTA'

Ağaoğlu şampiyonluk için kenetlendiklerini söyledi.

temsilcisinde başkan Ahmet Ağaoğlu, hafta sonunda ile çok kritik bir maça çıkacaklarını belirtti. "Bu hafta o hafta" ifadelerini kullanarak camiayı karşılaşmaya motive eden Ağaoğlu "Bugüne kadar yaptıklarımızın, verdiğimiz mücadelenin bir anlam kazanması için Başakşehir maçını kazanmak zorundayız" dedi. Ağaoğlu, "Bizim için çok önemli bir maç. Temkinli olacağız. Sağlam adımlarla da ilerleyeceğiz" diye konuştu. Ağaoğlu, camianın farklı sektörlerinden temsilcileriyle buluşarak yakaladıkları dayanışma ve birlik halini sürdüreceklerini, geliştireceklerini söyledi.

  1. 14.3.2020
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