Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Kayode'den gelirken, deplasman ekibinin sayısını Ekuban kaydetti.
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep FK Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Trabzonspor, Ekuban'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 53. dakikasında ev sahibi ekip, Kayode'nin golüyle skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.
Bu skorla Trabzonspor 49 puana çıkarken, Gaziantep FK 32 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim'in ara pasında topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.
6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, Sörloth ile yaptığı verkaç sonucunda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nwakaeme'nin şutunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.
22'nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Kamil Ahmet Çörekçi topu çizgiye kadar taşıdı. Çörekçi'nin içeri gönderdiği ortada topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
53'üncü dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Oğuz Ceylan topu içeriye gönderdi. Topa iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
72'nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutu az farkla auta gitti.
90+5'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bilal Başacıkoğlu'nun pasında ceza sahası içindeki Nwakaeme'nin vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem Halis Özkahya VAR incelemesinin ardından pozisyondan önce faul yapıldığı gerekçesi ile golü iptal etti.
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle son buldu.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 20:19
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Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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