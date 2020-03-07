Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler!

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekibin golü Kayode'den gelirken, deplasman takımının sayısını Ekuban kaydetti. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler...
7 Mart 2020 Cumartesi 20:17 Güncelleme: 07.03.2020 20:17
Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler!

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonlandı.

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Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler!

Kırmızı-siyahlı takımın golünü Kayode kaydederken, bordo-mavili ekibin sayısı Ekuban'dan geldi.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler!

İŞTE GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇINDAN KARELER

Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler!
Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler!
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