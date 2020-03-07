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Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler!
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekibin golü Kayode'den gelirken, deplasman takımının sayısını Ekuban kaydetti. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler...
7 Mart 2020 Cumartesi 20:17
Güncelleme: 07.03.2020 20:17
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Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonlandı.
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Kırmızı-siyahlı takımın golünü Kayode kaydederken, bordo-mavili ekibin sayısı Ekuban'dan geldi.