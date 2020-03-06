Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık

: En sevdiğim özelliğim adanmışlık

Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan , Maçkolik ve 'ye röportaj verdi.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan , Maçkolik ve 'ye röportaj verdi. "En sevdiğim özelliğim adanmışlığım" diyen yıldız, alt yapısında iken Sadi Tekelioğlu'nun kendisini 6 ay kadro dışı bıraktığını, o dönem tek başına çok çalışıp kendini affetirerek A takıma girdiğini söyledi. Yusuf, hedefinin Euro 2020 finallerinde oynamak olduğunu belirtti.

  1. 6.3.2020
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