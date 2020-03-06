Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Maçkolik ve Goal Türkiye'ye röportaj verdi. "En sevdiğim özelliğim adanmışlığım" diyen yıldız, Trabzonspor alt yapısında iken Sadi Tekelioğlu'nun kendisini 6 ay kadro dışı bıraktığını, o dönem tek başına çok çalışıp kendini affetirerek A takıma girdiğini söyledi. Yusuf, hedefinin Euro 2020 finallerinde oynamak olduğunu belirtti.