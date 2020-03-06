Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Maçkolik ve Goal Türkiye'ye röportaj verdi.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Maçkolik ve Goal Türkiye'ye röportaj verdi. "En sevdiğim özelliğim adanmışlığım" diyen yıldız, Trabzonspor alt yapısında iken Sadi Tekelioğlu'nun kendisini 6 ay kadro dışı bıraktığını, o dönem tek başına çok çalışıp kendini affetirerek A takıma girdiğini söyledi. Yusuf, hedefinin Euro 2020 finallerinde oynamak olduğunu belirtti.
- 6.3.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.