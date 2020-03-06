Hazırlıklar pürneşe - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Hazırlıklar pürneşe

Hazırlıklar pürneşe

Hazırlıklar pürneşe

 FK maçının hazırlıklarına devam edildi. yönetimindeki antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

FK maçının hazırlıklarına devam edildi. yönetimindeki antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi. Ayak tenisi+ pinpon oynayan futbolcuların ve teknik heyetin neşesi dikkat çekti. Tedavileri süren Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı dünkü idmana katılmazken, Ndiaye, Pereira ve Hosseini takımdan ayrı çalıştı.

  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazırlıklar pürneşe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN