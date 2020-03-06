Hazırlıklar pürneşe

Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi. Ayak tenisi+ pinpon oynayan futbolcuların ve teknik heyetin neşesi dikkat çekti. Tedavileri süren Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı dünkü idmana katılmazken, Ndiaye, Pereira ve Hosseini takımdan ayrı çalıştı.