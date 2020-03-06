Güneş’in gözü Abdülkadir’de

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Abdülkadir Ömür'ün performansı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından da yakından takip ediliyor. Genç yıldızın, EURO 2020 öncesi hazır olmasını bekleyen tecrübeli hocanın, yardımcıları aracılığıyla sürekli Ömür hakkında bilgiler aldığı ve daha fazla süre almasını beklediği öğrenildi. Abdülkadir de kendisine verilen antrenman programını harfiyen uyguluyor. Milli takım doktoru Ufuk Şentürk'ün önerileri ışığında ekstra çalışmalar yapıyor.