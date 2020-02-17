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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Lider bitirmek önemli

Lider bitirmek önemli

Yiğidolar’ı yenip liderlik koltuğuna oturan Fırtına’da , “Benim için sezon sonunu lider bitirebilmek önemli. Aynen böyle devam” dedi.

Ligde Trabzonspor sahasında 'u mağlup ederek 298 hafta sonra zirveye kuruldu. Hüseyin önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuna çok iyi başladık. 70 dakika da kontrol tamamen bizdeydi. 2-0'ı yakaladıktan sonra ve ikinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar var. Onları atabilsek daha farklı olurdu" dedi.

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Çimşir şöyle devam etti: "Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli. Kazandığımız için mutluyum. Da Costa, Guilherme, Ndiaye ligi iyi bilen, kaliteli isimler. Bunu sahaya yansıtıyorlar. Bize rekabet ortamı sağladılar. 'nin adalesi ile ilgili bir şikayeti var. Derecesi ne kadar bilmiyorum ama kötü görünmüyor. Tabii ki net durumunu MR belirleyecektir."

  1. 17.2.2020
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