Guilherme Trabzonspor'a çabuk uyum sağladı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Guilherme 'a çabuk uyum sağladı!

Guilherme Trabzonspor'a çabuk uyum sağladı!

GuilhermeTrabzonspor'un devre arası döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bordo-mavili takıma çabuk adapte oldu. Yıldız futbolcu, yeni takımında çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performansa imzasını attı.

'de 22. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan 'da yeni Guilherme'nin performansı ve takıma hızlı uyum sağlaması dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısını BtcTurk Malatyaspor'da geçiren yıldız futbolcu, ligin ikinci yarısından itibaren giymeye başladığı bordo-mavili formayla, takımın önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu daha şimdiden çıktığı 5 maçta 2 gol kaydederken, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de forma şansı verdiği ve güvendiği isimlerin başında gelen Guilherme'nin Trabzonspor'la olan kiralık sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

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  1. 17.02.2020
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