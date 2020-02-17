Guilherme Trabzonspor'a çabuk uyum sağladı!
GuilhermeTrabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bordo-mavili takıma çabuk adapte oldu. Yıldız futbolcu, yeni takımında çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performansa imzasını attı.
Süper Lig'de 22. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da yeni transfer Guilherme'nin performansı ve takıma hızlı uyum sağlaması dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısını BtcTurk Malatyaspor'da geçiren yıldız futbolcu, ligin ikinci yarısından itibaren giymeye başladığı bordo-mavili formayla, takımın önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi.
28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu daha şimdiden çıktığı 5 maçta 2 gol kaydederken, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de forma şansı verdiği ve güvendiği isimlerin başında gelen Guilherme'nin Trabzonspor'la olan kiralık sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
??LİDER! Trabzonspor, 9 yıl sonra Süper Lig'de zirveye yerleşti. pic.twitter.com/b9neu4Qvif— Fotomaç (@fotomac) February 17, 2020
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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