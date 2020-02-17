Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri!

Trabzonspor'un, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselmesinin ardından yerel basın da şampiyonluk manşetleri attı. İşte o manşetler...

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:26 Güncelleme: 17.02.2020 11:26
Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri!

Trabzonspor, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 298 hafta sonra liderlik koltuğuna otururken Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde, şampiyonluk söylemleri iyice arttı.

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Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri!

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler.

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri!

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk yürüyüşü", Karadeniz Gazetesi, "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev. Bayrakları açın, şampiyonluk yakın" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına duyurdu.

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri!

Kuzey Ekspres Gazetesi "Bu sene o sene olacak. İşte zirvenin yeni sahibi", Karadeniz Son Nokta Gazetesi, "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona", Taka Gazetesi de "Mekanın sahibi geri döndü" başlığını attı.

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri!

İŞTE O MANŞETLER...

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