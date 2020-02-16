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16 Şubat 2020, Pazar
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İdmanlarını tamamladı

İdmanlarını tamamladı

Şampiyonluk mücadelesi veren karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Şampiyonluk mücadelesi veren karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada bordo-mavili oyuncular açma-germe ile idmana başladı. 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maç oynadılar. İdman sonunda bol bol şut attılar.

  1. 16.2.2020
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