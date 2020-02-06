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06 Şubat 2020, Perşembe
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’dan gol şov

Costa’dan gol şov

Bordo-mavili takımın yeni transferi Manuel Da , dünkü idmanın ilgi odağı oldu.

Bordo-mavili takımın yeni transferi Manuel Da , dünkü idmanın ilgi odağı oldu. Stoper olmasına rağmen daha önce oynadığı kulüplerde golcü kimliğiyle de tanınan 33 yaşındaki Faslı dün mesafe tanımaksızın şutlar çekti ve kalecileri çaresiz bıraktı. Teknik heyetin de bu istekli ve hazır görüntüsüyle ilgiyle takip ettiği Costa, G.Birliği maçında forma giyebilir.
  1. 6.2.2020
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