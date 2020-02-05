Guilherme resitali - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Guilherme resitali

resitali

Guilherme resitali

 ekibinin transferin son günü renklerine kattığı ilk defa Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahne aldı.

ekibinin transferin son günü renklerine kattığı ilk defa Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahne aldı. Brezilyalı yıldız, 3 golü hazırladı. İlkinde Sörloth'a kornerden asisti yaptı. İkincisinde Sturridge'e sert kesti Yusuf Acer kendi kalesine yolladı. 4. golde de yine müthiş ortaladı. Bu kez Merthan topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesini avladı.

  1. 5.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Guilherme resitali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN