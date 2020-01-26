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26 Ocak 2020, Pazar
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Ekuban için seferberlik

Ekuban için seferberlik

Bu sezon ayak tarak kemiğinin kırılması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan bir sakatlık daha yaşıyor.

Bu sezon ayak tarak kemiğinin kırılması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan bir sakatlık daha yaşıyor. Ganalı yıldız kasık bölgesinden ağrılar çekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun cumartesi günkü derbisinde hazır hale gelmesi için yoğun tedavi programı uygulanıyor
  1. 26.1.2020
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