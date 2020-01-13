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13 Ocak 2020, Pazartesi
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’de de her yer Trabzon

Zimbabwe’de de her yer Trabzon

ekibinin yöneticisi , 'de yaşayan çocuklara forma gönderdi. Afrikalı minikler, bordo-mavili formalarını görünce adeta gözleri parladı. Ortaya da bu güzel kareler çıktı. "Zimbabwe'ye gönderdiğimiz formalar yerine ulaştı. Belki de ileride aralarından birisi 'da oynar" dedi.

ekibinin yöneticisi , 'de yaşayan çocuklara forma gönderdi. Afrikalı minikler, bordo-mavili formalarını görünce adeta gözleri parladı. Ortaya da bu güzel kareler çıktı. "Zimbabwe'ye gönderdiğimiz formalar yerine ulaştı. Belki de ileride aralarından birisi 'da oynar" dedi.

  1. 13.1.2020
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