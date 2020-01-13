Zimbabwe’de de her yer Trabzon

Karadeniz ekibinin yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'de yaşayan çocuklara forma gönderdi. Afrikalı minikler, bordo-mavili formalarını görünce adeta gözleri parladı. Ortaya da bu güzel kareler çıktı. Yönetici Gökhan "Zimbabwe'ye gönderdiğimiz formalar yerine ulaştı. Belki de ileride aralarından birisi Trabzonspor'da oynar" dedi.