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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Para makinesi

Para makinesi

750 bin euro'ya kiralanan kulübün kasasını doldurdu. Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan , 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı.

750 bin euro'ya kiralanan kulübün kasasını doldurdu. Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan , 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. galibiyetlere 2 milyon 764 bin TL veriyor. Sörloth her golü ile kazandırmasa da galibiyet golleri ile şu ana kadar 14.5 milyon TL para getirdi.
  1. 8.1.2020
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