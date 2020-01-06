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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Todor Nedelev ipleri kopardı

Todor Nedelev ipleri kopardı

Bordo-mavililer, Badou Ndiaye'nin ardından Todor Nedelev'i de renklerine bağlamaya çok yakın. 26 yaşındaki süper solak, 'un ilgisine çok memnun olmuş ve "Evet"demişti.

ekibiyle, Nedelev'in kulübü arasındaki görüşmeler sürerken başarılı orta saha oyuncusundan ilginç bir çıkış geldi. Nedelev, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti. Bulgar ekibinin hocası Ferrario Spasov da bu gelişmeyi doğruladı. Nedelev'in kısa süre içinde 'ye gelmesi bekleniyor.

  1. 6.1.2020
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