Todor Nedelev ipleri kopardı

Karadeniz ekibiyle, Nedelev'in kulübü Botev Plovdiv arasındaki görüşmeler sürerken başarılı orta saha oyuncusundan ilginç bir çıkış geldi. Nedelev, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti. Bulgar ekibinin hocası Ferrario Spasov da bu gelişmeyi doğruladı. Nedelev'in kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.