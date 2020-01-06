Todor Nedelev ipleri kopardı
Bordo-mavililer, Badou Ndiaye'nin ardından Todor Nedelev'i de renklerine bağlamaya çok yakın. 26 yaşındaki süper solak, Trabzonspor'un ilgisine çok memnun olmuş ve "Evet"demişti.
Karadeniz ekibiyle, Nedelev'in kulübü Botev Plovdiv arasındaki görüşmeler sürerken başarılı orta saha oyuncusundan ilginç bir çıkış geldi. Nedelev, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti. Bulgar ekibinin hocası Ferrario Spasov da bu gelişmeyi doğruladı. Nedelev'in kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
- 6.1.2020
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