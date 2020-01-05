Trabzonspor Yusuf Yazıcı'sını buldu! İşte o yıldız...

Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Trabzonspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, bir transferi daha bitirmek üzere. Fırtına uzun süredir takipte olduğu ve Yusuf Yazıcı'ya olan benzerliği ile bilinen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte Trabzonspor'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve detayları...

5 Ocak 2020 Pazar 07:38 Güncelleme: 05.01.2020 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





