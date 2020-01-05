Trabzonspor Yusuf Yazıcı'sını buldu! İşte o yıldız...
Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Trabzonspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, bir transferi daha bitirmek üzere. Fırtına uzun süredir takipte olduğu ve Yusuf Yazıcı'ya olan benzerliği ile bilinen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte Trabzonspor'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve detayları...
5 Ocak 2020 Pazar 07:38
Güncelleme: 05.01.2020 07:38
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Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bitiren Trabzonspor ara transfer dönemine hızlı başladı. Bordo-mavililer uzun süredir gündemde olan Ndiaye ile sözleşme imzaladı.
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Hüseyin Cimşir ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer Ndiaye'den sonra bir ismi daha gündemine aldı.
Trabzonspor yönetimi nokta transferlerle sezonun ikinci yarısına başlamanın ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Fırtına, yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu. İşte son gelişmeler...
NDIAYE İMZAYI ATTI
Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu BadouNdiaye ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon euro garanti ücret, menajerine 100 bin euro, İngiliz kulübü Stoke City'e de 150 bin sterlin ödeyecek. Trabzonspor'a imza atan Ndiaye, bordo-mavili formayı giyip basın mensuplarına poz verdi.
"SEZON SONUNDA GÜLEN YÜZLER GÖRMEK İSTİYORUM"
Ndiaye, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum" dedi.