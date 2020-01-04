Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp Trabzon’da kaza yaptı
Trabzonspor’da yönetim ile istişare kurulunun bir araya geldiği günün sonunda kötü bir olay yaşandı. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, seyir halindeyken karşısına çıkan bir kişiye çarpmamak için direksiyonu kıvırdı. Elektrik direğine çarparak durabilen Alp, kazayı yara almadan atlatabildi.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde; Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde Rize-Trabzon istikametinde seyir etmek olan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, korkulukları aşarak karşıya geçmek isteyen kimliği açıklanmayan bir gence çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Savrulan araç elektrik direğine çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan Alp, yaralanmazken kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 04.01.2020
- Güncelleme: 04.01.2020 17:29
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