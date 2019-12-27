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27 Aralık 2019, Cuma
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Ekuban 11’e dönüyor

Ekuban 11’e dönüyor

'in 17. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da 'ın kadroda bazı değişimler yapması bekleniyor. 53 yaşındaki hocanın sakatlıktan çıktıktan sonra eski gücünden uzak bir görüntü çizen Caleb Ekuban'ı yarın ilk 11'de görevlendireceği belirtiliyor.

'in 17. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da 'ın kadroda bazı değişimler yapması bekleniyor. 53 yaşındaki hocanın sakatlıktan çıktıktan sonra eski gücünden uzak bir görüntü çizen Caleb Ekuban'ı yarın ilk 11'de görevlendireceği belirtiliyor. Son 4 hafta yedek soyunan Ekuban, Kayserispor sınavında 11'de oynamayı çok istediğini Karaman'a söylerken idmanlardaki performansıyla da bunu net bir şekilde ortaya koydu. Yusuf Sarı'nın sakatlığında Ekuban' ın formayı kapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  1. 27.12.2019
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