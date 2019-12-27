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27 Aralık 2019, Cuma
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Doğan hastanelik oldu

Doğan hastanelik oldu

23 yaşındaki ön libero Doğan Erdoğan, ağır yakalandı. Önceki gün hastaneye kaldırılan genç oyuncunun tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı ancak bir süre evde dinlenmesi gerekeceği belirtildi.

23 yaşındaki ön libero Doğan Erdoğan, ağır yakalandı. Önceki gün hastaneye kaldırılan genç oyuncunun tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı ancak bir süre evde dinlenmesi gerekeceği belirtildi.
  1. 27.12.2019
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