Yusuf Yazıcı şoku!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Monaco maçında sakatlandı ve sezonu kapadı. 22 yaşındaki yıldızın çapraz bağları koptu. Trabzon'a gelen Yusuf'un Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk tarafından bu hafta içi Berlin'de ameliyat edileceği belirtildi. Trabzonspor da mesaj yayınladı. 'Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Şu an uzun bir yolun başındayım. Bu yol zorlu bir yol' demiştin iki sene önce. Ve eklemiştin: 'Çalışmayı çok seven bir yapım var ve çalışmaya devam ediyorum.' Futbol yolculuğun uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle" denildi.

1 MILYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Yusuf, Monaco ile birlikte Lille forması ile 25'inci maçına çıktı. Böylece genç oyuncunun '25 maça çıkarsa Lille +1 milyon euro daha öder' maddesi devreye girdi. Böylece Trabzon'a 17.5 milyon euro gelmiş oldu.