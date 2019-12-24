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24 Aralık 2019, Salı
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şoku!

Yusuf Yazıcı şoku!

Monaco maçında çapraz bağları kopan 22 yaşındaki 10 numara sezonu kapattı. kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen , Monaco maçında sakatlandı ve sezonu kapadı. 22 yaşındaki yıldızın çapraz bağları koptu. 'a gelen Yusuf'un doktoru Ufuk Şentürk tarafından bu hafta içi 'de ameliyat edileceği belirtildi. da mesaj yayınladı. 'Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Şu an uzun bir yolun başındayım. Bu yol zorlu bir yol' demiştin iki sene önce. Ve eklemiştin: 'Çalışmayı çok seven bir yapım var ve çalışmaya devam ediyorum.' yolculuğun uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle" denildi.

1 MILYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Yusuf, Monaco ile birlikte Lille forması ile 25'inci maçına çıktı. Böylece genç oyuncunun '25 maça çıkarsa Lille +1 milyon euro daha öder' maddesi devreye girdi. Böylece Trabzon'a 17.5 milyon euro gelmiş oldu.

  1. 24.12.2019
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