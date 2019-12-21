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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Sturridge şov!

Sturridge şov!

Türkıye Kupası'nda 'un Altay'ı 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp galibiyetin mimarı olan Sturridge, şova devam ediyor. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 10 maçta 3 gol 4 asist yaptı.

Türkıye Kupası'nda 'un Altay'ı 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp galibiyetin mimarı olan Sturridge, şova devam ediyor. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 10 maçta 3 gol 4 asist yaptı.

  1. 21.12.2019
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