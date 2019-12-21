Sturridge şov!
Türkıye Kupası'nda Trabzonspor'un Altay'ı 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp galibiyetin mimarı olan Sturridge, şova devam ediyor. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 10 maçta 3 gol 4 asist yaptı.
Türkıye Kupası'nda Trabzonspor'un Altay'ı 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp galibiyetin mimarı olan Sturridge, şova devam ediyor. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 10 maçta 3 gol 4 asist yaptı.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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