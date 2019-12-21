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21 Aralık 2019, Cumartesi
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'un bütçesini açıkladı!

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un transfer bütçesini açıkladı!

Başkanı , “Limit artırılması veya düşürülmesi bir anlam ifade etmiyor. Asıl sorun borçlanma oranı. Talimatta bu oran yüzde 31-32 olarak belirlendi. Asıl tehlike burada” diye konuşurken iç transferde Sosa ve Novak'ın son durumlarından bahsetti.  Ağaoğlu ayrıca, ara dönemi için kulübün bütçesini açıkladı.

Başkan , 'nin Kulüp Lisans ve Talimatı'nda yapılan değişiklikle ilgili "Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi" dedi. Ağaoğlu, "Yüzde 10 kabul etmeyen kulüpler diye ama orada bir şey perdelendi. Kimse onun farkında değil. Perdelenen şey borçlanma oranını. 30 Haziran'da bu talimat yürürlüğe girerken, borçlanma faiz oranı yüzde 31-32 olarak belirlenmişti. Bunun belirlenmemesi için biz orada epey bir çaba sarf etmiştik. 'Bizim gerçek borçlanma oranımız bu değil' dedik. Bunun neredeyse 10 puan altında, lisans kurulu 'hayır yüzde 32 olarak alınacaktır' dediler ve onu koydular" ifadelerini kullandı.

İTİRAZIMIZ HALEN GEÇERLİ
Başkan şöyle devam etti: "Şimdi bazı kulüpler, yüzde 30'dan 40'a çekilmesini kabul etmiyoruz. 'Eski haliyle uygulansın' diyorlar ama borçlanma faiz oranı ne olacak. Çünkü asıl fark orada. Borcunuz ne kadar fazlaysa aslında size o kadar bir avantaj sağlıyor. Limit artırılması veya tekrar aşağıya çekilmesi bir anlam ifade etmiyor açıkçası ama borçlanma faiz oranını yüzde 32'den yüzde 13'e çekerseniz 'a 140 milyon liralık bir limit açılmış oluyor. Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi. Ama bizim buradaki itirazımız halen geçerli. Kulüpler Birliği'nin de göndermiş olduğu talep kağıdına, Tahkim'e yazdığımız yazıyla aynı doğrultuda bir cevap verdik."

TAHRİBAT OLUŞTURDU
'de Yukatel Denizlispor yenilgisinin vermiş olduğu psikolojik bir tahribatın bulunduğunu anlatan Ağaoğlu, "Takımda, camiada ve hepimizde bir tahribat söz konusu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir bilemiyorum ama yol kazası da denilebilir. Rakiplerin puan kaybettiği haftada alınacak 3 puanla puan farkını açacaktık ve moralli olarak 'ya gidecektik. Burada yanlış olan şu; daha henüz zirvenin içerisindeyken, zirveden kopmuş intibası uyandırmak ki o bu coğrafyanın insanının yapısında olmayan ve olmaması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

''MENAJERLERLE UĞRAŞIYORUZ''
Sosa ve Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili Ağaoğlu, "Futbolcularla alakalı olarak hiçbir sorunumuz yok. Menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Bizim oyuncular için belirlemiş olduğumuz bütçeyle de aramızda fazla bir fark yok. Menajerlerin de bir takım talepleri var. Onları da aşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER BÜTÇESI 6 MILYON TL
Ağaoğlu, 6 milyon lira civarında bütçeleri olduğunu belirterek, "Transfer yapma ihtiyacı olursa bu rakamlar dışında ya kadroda tasarruf yapacaksınız ya da gelir getirici anlaşmalar yapmalısınız. Böyle bir zorunluluğumuz var. Ürettiğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler var. Sadece bir futbolcuyla da sınırlı değil. 2-3 isimle ilgili gelen teklifler var" dedi.

  1. 21.12.2019
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