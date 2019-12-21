İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

Süper Lig ve kupada yoluna devam eden Trabzonspor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu hafta Rizespor deplasmanında kazanıp yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili kurmaylar ilk bombasını patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti. İşte gündem yaratacak transferin detayları...

21 Aralık 2019 Cumartesi 07:30 Güncelleme: 21.12.2019 07:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





