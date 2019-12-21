İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

Süper Lig ve kupada yoluna devam eden Trabzonspor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu hafta Rizespor deplasmanında kazanıp yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili kurmaylar ilk bombasını patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti. İşte gündem yaratacak transferin detayları...
21 Aralık 2019 Cumartesi 07:30 Güncelleme: 21.12.2019 07:30
İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

Trabzonspor ara transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

Bu sezon gözünü şampiyonluğa diken bordo-mavililer transferde büyük oynamaya karar verdi.

İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

İyi bir sezon geçiren Trabzonspor, takımdaki eksik bölgeleri beklerken somut adımlar atmaya başladı.

İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

Ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma içine giren bordo-mavililer transferde mutlu sona ulaştı.

İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

Buna göre yıldız futbolcunun kulübüne resmi teklif yapan Fırtına, transferi kiralık olarak bitirdi.

İşte transferin detayları...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN