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İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti
Süper Lig ve kupada yoluna devam eden Trabzonspor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu hafta Rizespor deplasmanında kazanıp yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili kurmaylar ilk bombasını patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti. İşte gündem yaratacak transferin detayları...
21 Aralık 2019 Cumartesi 07:30
Güncelleme: 21.12.2019 07:30
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Trabzonspor ara transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.
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Bu sezon gözünü şampiyonluğa diken bordo-mavililer transferde büyük oynamaya karar verdi.
İyi bir sezon geçiren Trabzonspor, takımdaki eksik bölgeleri beklerken somut adımlar atmaya başladı.
Ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma içine giren bordo-mavililer transferde mutlu sona ulaştı.
Buna göre yıldız futbolcunun kulübüne resmi teklif yapan Fırtına, transferi kiralık olarak bitirdi.