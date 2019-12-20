Daniel Sturridge Trabzonspor'a alışıyor
Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge, bordo-mavili takıma alışmaya başladı. Yıldız forvet, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 455 dakikada 5 gol ve 5 asist yaptı.
Daniel Sturridge, bordo-mavili takımın Süper Lig'de oynadığı 15 maçın 7'de forma giydi. 3 maçta oyuna sonradan dahil olan oyuncu, 4 maçta ise ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen 90 dakikayı tamamlayamadı. Süper Lig'de 317 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 2 gol ile 5 asiste imza attı. Ligde son oynanan Denizlispor maçında, Sturridge'in kale sahası içine gönderdiği topu Oğuz Yılmaz kendi kalesine atmıştı. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 455 dakika sahada kalan oyuncu 5 gol ve 5 asist yaparak forma aldığı sürülerde takımına katkı sağlamaya çalıştı.
- 20.12.2019
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Toplam 1
Yorum
nunuaa ilk 11 de var ise kesin kaybettik maçı çünkü aldığı topu sağa sola vermekten başka bir şey yapmıyor inşalah onun yerinde dıaby oynar
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Yılmaz savaşçı
Toplam 1
Yorum
KARTAL İKİ HAFTADIR AYAKTA UYUYOR , NE GOL ATIYOR NEDE TAKIMA FAYDASI VAR UYUR GEZER GİBİ MALATYA MAÇINDA BOM BOŞ POZİSYONDA KALECİYE NİŞANLADI
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Toplam 1
Yorum
ERSİN CİVELEK OBRADOVİC 1 NUMARA KOÇ SORUN OYUNCULARDA BENCE TAKIMDA Kİ RUHSUZ OYUNCULARI DEĞİŞTİRMELİYİZ.
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