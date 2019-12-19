Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar'' - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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'da 'dan ! ''Kasıtlı yapıyorlar''

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''

Son olarak 'de Denizlispor'a karşı beklemediği bir mağlubiyet alan 'da Başkan önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör 'la yolların ayrılacağı iddialarına gösteren Ağaoğlu, vedalaşacakları oyuncular olabileceğini ifade etti.

'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden 'da son Denizlispor mağlubiyeti keyifleri kaçırmıştı.

'a konuşan son günlerde 'la ilgili yapılan yorum ve haberlere göstererek, "Biz ciddi bir kulübüz ve mağlubiyetle galibiyetle kimseyi gönderip kimseyi almayız." dedi.

Bu tür haberlerin ya kasıtlı ya da cahillikten yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, evet bazı sorunlarımız var ama bunlar teknik heyetle bağlantılı değil. Ahmet Ağaoğlu Denizlispor maçında çok önemli bir avantajı dezavantaja çevirdiklerini ancak bunu önümüzdeki maçlarda telafi edeceklerini sözlerine ekledi.

Kulüp olarak doğru yolda olduklarını belirten Ağaoğlu ne zaman doğru işler yapıyoruz bu tür kötü niyetli haberler çıkıyor dedi.

''VEDALAŞACAĞIMIZ OYUNCULAR OLABİLİR''

Son günlerde çoktan söylentileriyle ilgilide konuşan Ahmet Ağaoğlu "Transferde isimlere takılmaya gerek yok bu süreci hocamız Ünal Karaman'la yönetiyoruz o talep ediyor biz araştırıyor ve ona sunuyoruz, ekonomik anlamda kendimize uyan oyuncular alacağımız gibi vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir " şeklinde konuştu.

Son olarak 'nin bütçe arttırımıyla ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, bu karar çıktığında tepki verdik ama biz o tepkiyi kendimizden çok ülke futbolu adına verdik ogün insanlar kendimiz için sandı ama bugün görüyoruzki dünyası yine Trabzonspor'un çizgisine vede doğrusuna geldi.

  1. 19.12.2019
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