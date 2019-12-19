Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro daha!
Trabzonspor’da 16.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, 1 maçta daha Fransız ekibinin formasını giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro kazandıracak.
Trabzonspor'un sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonus kazandıracak.
Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.
Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
- 19.12.2019
- Fatih Terim fikir değiştirdi! Yıldız isim gönderilecekler listesinden çıkartıldı
- Ersun Yanal'dan o isme kesik! Derbi 11'inde yer almadı
- Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte Sambacı
- Galatasaray'dan dev Nzonzi operasyonu! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor
- Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri
-
Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
-
Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
-
Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.