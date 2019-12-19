Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro daha! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro daha!

Yusuf Yazıcı'dan 'a 1 milyon euro daha!

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro daha!

’da 16.5 milyon Euro’ya Lille’e olan Yusuf Yazıcı, 1 maçta daha Fransız ekibinin formasını giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro kazandıracak.

'un sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonus kazandıracak.

Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.

Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN